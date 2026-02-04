Племянник убитого сына Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение

Фото: ТАСС/Zuma

Племянник убитого ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи Ахмед опубликовал его последнее сообщение. Аудиозапись размещена в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи подверг резкой критике иностранное вмешательство после событий так называемой арабской весны в 2011 году.

"Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших, потери 500 миллиардов долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов", – говорится в сообщении.

Кроме того, политик посетовал, что Ливией управляют иностранные державы, а не сами ливийцы.

О нападении на дом Сейфа аль-Ислама стало известно вечером во вторник, 3 февраля. По данным СМИ, генпрокуратура Ливии сформировала специальную комиссию, которая будет вести расследование дела об убийстве.

Позже адвокат сына Каддафи Халед аз-Зайди подтвердил его гибель в результате нападения. Он назвал произошедшее "результатом коварного покушения". Представители политической команды Сейфа аль-Ислама заявили, что убийство не останется безнаказанным, и призвали ливийскую судебную систему и международное сообщество взять на себя ответственность за расследование.