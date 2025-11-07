Власти Ливана освободят сына Муаммара Каддафи после внесения залога

Фото: AP Photo/Abdel Magid al-Fergany

Ливанские власти приняли решение освободить Ганнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство национального единства Ливии.

Как уточнил один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури, его подзащитный сможет выйти на свободу после внесения залога, который был снижен с 11 миллионов долларов до 900 тысяч долларов. Этот залог должен быть внесен в течение 2 дней.

После освобождения Каддафи намерен покинуть Ливан, однако какие-либо подробности его решения не раскрываются ввиду соображений безопасности. Адвокат также подчеркнул, что власти Ливии не требовали от ливанской стороны передать Каддафи.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, когда повстанцы убили экс-лидера страны, а также его сына Муатасема, в Ливии начался политический кризис. В стране установилось двоевластие. Родственников Муаммара стали преследовать.

В сентябре 2021 года правительство Ливии освободило из тюрьмы младшего сына Каддафи Саади после вынесения ему оправдательного приговора. По данным СМИ, сразу после освобождения Саади улетел в Турцию.

