Сын Муаммара Каддафи вышел на свободу

Сейф аль-Ислам Каддафи. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам Каддафи – вышел на свободу из тюрьмы в городе Зинтан, передает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки "Абу Бакр ас-Сиддик".

Освобождение Каддафи прошло в рамках всеобщей амнистии, объявленной ливийским парламентом. По данным группировки, мужчина покинул тюрьму в 14-й день Рамадана (9 июня). Другой родственник политика, Ахмед Мухареб аль-Каддафи, подтвердил сообщение об освобождении Сейф аль-Ислама, добавив, что "мир в ближайшие несколько дней ждут большие сюрпризы".

Режим Муаммара Каддафи был свергнут в 2011 году, повстанцы убили экс-лидера страны, а также его сына Муатасема. Другой его сын – Хамис – погиб в ходе бомбежек Триполи, а Сейф аль-Ислама отправили в тюрьму, где приговорили к смертной казни.