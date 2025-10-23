Форма поиска по сайту

23 октября, 18:39

Политика
WSJ: Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао

Фото: ТАСС/АР/Ellen M. Banner

Американский президент Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Осенью 2023 года Binance сообщила, что прекратит работу в России. Уточнялось, что процесс отключения займет некоторое время.

Весной того же года Минюст США начал расследование в отношении биржи на предмет ее возможной помощи россиянам в вопросе обхода санкций.

Binance оштрафовали на 4,3 миллиарда долларов за нарушение закона о банковской тайне, отмывании денег, отсутствие надлежащей регистрации и уклонение от санкций. В мае 2024-го Чанпэна Чжао приговорили в Соединенных Штатах к 4 месяцам тюрьмы за финансовые преступления.

