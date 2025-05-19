WSJ: владельцев криптовалютных фирм и членов их семей стали все чаще похищать

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Владельцев криптовалютных фирм и их родственников стали похищать для получения выкупа. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Например, недавно неизвестные в Париже напали на дочь главы криптобиржи Paymium и ее 2-летнего ребенка. Однако их спасли соседи и муж женщины. В результате последний был ранен.

Кроме того, зимой во Франции злоумышленники напали на одного из соучредителей компании Ledger Дэвида Баллана, вымогая 10 миллионов евро в качестве выкупа. На одном из снятых похитителями видео заложнику был отрезан палец.

За последние месяцы во Франции произошло уже пять подобных инцидентов, а по всему миру – десятки. Соучредитель Ledger Эрик Ларшевэк выразил обеспокоенность безопасностью владельцев криптовалютных фирм. По его мнению, из-за таких происшествий страны становятся "мексиканизированными".

Ранее сотрудники полиции УМВД России по Подольску задержали троих подозреваемых, которые пытались похитить человека ради выкупа в 5 миллионов рублей.

По предварительным данным, к мужчине подошли трое знакомых. Они ударили его несколько раз по голове и, угрожая предметом, похожим на оружие, посадили в машину, а после отвезли на участок лесополосы возле деревни Бородино.

Подозреваемые требовали у мужчины деньги. Однако потерпевшему удалось выбраться из машины самостоятельно. Проезжающий мимо экипаж полиции увидел мужчину и пресек незаконные действия похитителей. Подозреваемыми оказались жители Московского региона 1965, 1983, 1994 годов рождения.

