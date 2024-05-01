Bloomberg: в США основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы

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Основатель и бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао приговорен в США к четырем месяцам тюремного заключения за финансовые преступления. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что судья Ричард Джонс вынес более мягкий приговор, чем того запрашивала прокуратура, которая настаивала на трех годах тюрьмы.

Криптовалютная биржа Binance ранее была оштрафована американскими властями на 4,3 миллиарда долларов за нарушение закона о банковской тайне, отмывание средств, отсутствие надлежащей регистрации и за уклонение от санкций.

В сентябре 2023 года Binance заявила о намерении прекратить работу в России. В бирже уточнили, что процесс отключения займет до одного года. Это сделано с целью планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу.

В мае 2023 года министерство юстиции США начало расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет ее возможной помощи россиянам в обходе санкций.

Криптобиржа заявила о прекращении любых операций, связанных с рублевыми активами, в том числе покупку и продажу криптовалюты, после 31 января 2023 года.