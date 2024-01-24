Криптобиржа Binance прекратит любые рублевые операции после 31 января

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Международная криптобиржа Binance заявила о прекращении любых операций, связанных с рублевыми активами, в том числе покупку и продажу криптовалюты, после 31 января. Об этом сказано в сообщении биржи, размещенном на сайте.

В связи с этим криптобиржа посоветовала пользователям обменять рублевые активы на другие, а также попробовать конвертировать рубли в криптовалюту или вывести их через партнеров биржи до 31 января.

В сообщении уточнили, что 30 января в 11:00 (по московскому времени) Binance осуществит делистинг всех спотовых торговых пар с рублем (BTC/RUB, USDT/RUB и других), а все открытые ордера по этим парам автоматически заблокируют.

Подобное решение было принято в связи с выходом Binance из России и продажей локального бизнеса бирже CommEX.

В сентябре 2023 года площадка заявила о намерении прекратить работу в России. В бирже уточнили, что процесс отключения займет до одного года. Это сделано с целью планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу.

В конце августа в СМИ также сообщалось о возможном уходе из РФ биржи. Тогда подчеркивалось, что Binance запретила российским пользователям обменивать цифровые токены на любую валюту, кроме рубля.

В мае 2023 года министерство юстиции США начало расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет ее возможной помощи россиянам в обходе санкций.



Криптовалютная биржа Binance уйдет из РФ