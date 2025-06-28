28 июня, 22:34Политика
Польша выдала США фигуранта дела Винника экс-главу криптобиржи Wex Васильева
Фото: Centralne Biuro Śledcze Policji
Польша экстрадировала экс-главу российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве в прошлом году. Он был выдан США в рамках уголовного дела, фигурантом которого был Александр Винник, сообщил ТАСС его защитник Александр Суржин.
"Разрешение на экстрадицию в США Васильева подписал ранее польский министр юстиции, мой доверитель находится у американских властей", – указал он.
Как отметил адвокат Васильева в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), россиянину в США грозит до 25 лет лишения свободы.
Кроме того он рассказал, что во время нахождения в Польше права россиянина были нарушены.
"В дальнейшем мы будем добиваться признания этих нарушений с целью недопущения их в будущем", – добавил Суржин.
В 2022 году Винника обвинили в Соединенных Штатах в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американских властей, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.
Правительство США 12 февраля этого года сообщило о намерении освободить Винника и отправить его в РФ. Самолет с ним сел в Москве поздно вечером 13 февраля. Россиянин поблагодарил Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, а также других дипломатов, спецслужбы, семью и американского президента Дональда Трампа за работу над его освобождением.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рады возвращению на Родину Винника.
Александр Винник вернулся в Россию после освобождения в США