Польша выдала США фигуранта дела Винника экс-главу криптобиржи Wex Васильева

Фото: Centralne Biuro Śledcze Policji

Польша экстрадировала экс-главу российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве в прошлом году. Он был выдан США в рамках уголовного дела, фигурантом которого был Александр Винник, сообщил ТАСС его защитник Александр Суржин.

"Разрешение на экстрадицию в США Васильева подписал ранее польский министр юстиции, мой доверитель находится у американских властей", – указал он.

Как отметил адвокат Васильева в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), россиянину в США грозит до 25 лет лишения свободы.

Кроме того он рассказал, что во время нахождения в Польше права россиянина были нарушены.

"В дальнейшем мы будем добиваться признания этих нарушений с целью недопущения их в будущем", – добавил Суржин.

В 2022 году Винника обвинили в Соединенных Штатах в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американских властей, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.

Правительство США 12 февраля этого года сообщило о намерении освободить Винника и отправить его в РФ. Самолет с ним сел в Москве поздно вечером 13 февраля. Россиянин поблагодарил Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, а также других дипломатов, спецслужбы, семью и американского президента Дональда Трампа за работу над его освобождением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рады возвращению на Родину Винника.

