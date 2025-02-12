Адвокат Бело: США в ближайшее время освободят россиянина Александра Винника

Фото: ТАСС/АР/Petros Giannakouris

США в ближайшее время освободят гражданина России Александра Винника. Об этом ТАСС заявил его французский адвокат Фредерик Бело.

Как отметил правозащитник, россиянин пока находится в тюрьме Санта-Рита, однако вскоре будет отправлен в РФ. Он уточнил, что очень рад освобождению Винника и его возвращению домой.

В разговоре с RT Бело рассказал, что посещал своего клиента в американской тюрьме летом 2024 года и "положение его было крайне тяжелым". Правозащитник уточнил, что он встречался в Штатах со многими людьми, в том числе с адвокатами американца Марка Фогеля, чтобы добиться включения Винника в список на обмен.

США обвинили россиянина в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено около четырех миллиардов евро. В сентябре 2024 года дело должен был рассматривать суд присяжных.

В Соединенные Штаты Винника доставили из Греции 5 августа 2022 года. В семье обвиняемого рассказали, что все произошло быстро и было обставлено как похищение.