В посольстве РФ сообщили о телефонном разговоре с экстрадированным в США Винником

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Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным в США россиянином Александром Винником, который находится в тюрьме в Калифорнии.
"Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры. <...> Продолжим внимательно следить за судьбой нашего соотечественника", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.
По информации, которую Винник передал в диппредставительство, очередное судебное заседание по его делу назначено на 27 сентября. Интересы россиянина в суде представляет государственный адвокат Дэвид Ризк.
В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено 4 миллиарда евро. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.
В Соединенные Штаты Винника доставили 5 августа из Греции. Его перевезли в Бостон на частном самолете, там дали позвонить домой, а затем служебным бортом доставили в Сан-Франциско. В семье Винника заявили, что все произошло быстро и было обставлено как похищение.
Россиянина Винника вывезли из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы
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