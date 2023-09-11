Суд в США рассмотрит дело Винника 30 сентября 2024 года

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Суд присяжных в США рассмотрит по существу дело гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого в отмывании денежных средств, 30 сентября 2024 года, а не в феврале 2024 года. Об этом сообщил суд по Северному округу Калифорнии.

"Начало судебного процесса – 30 сентября 2024 года. Суд будет проходить с коллегией присяжных", – указано в документе, опубликованном на сайте суда.

Соединенные Штаты обвинили Винника в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено порядка 4 миллиардов евро. В случае если мужчина признает свою вину в содеянном, ему грозит 55 лет заключения.

Винник был доставлен в США из Греции 5 августа 2022 года. Его перевезли в Бостон на частном самолете, дали позвонить домой, а затем служебным бортом доставили в Сан-Франциско. В семье Винника заявили, что все произошло быстро и было обставлено как похищение.

Ранее сообщалось, что Винник должен был предстать перед Федеральным судом Северного округа Калифорнии 16 декабря прошлого года.



Россиянина Винника вывезли из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы