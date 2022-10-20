Суд Гамбурга выдал ордер на арест россиянина, экстрадиции которого добиваются США

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Региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест россиянина, экстрадиции которого добиваются США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Гамбурга.

По данным ведомства, 4 октября США направили властям ФРГ запрос об аресте россиянина, которого обвиняют в уходе от санкций. В связи с этим суд выдал ордер на арест мужчины для его экстрадиции в Соединенные Штаты.

"Ордер на арест был исполнен 17 октября 2022 года, обвиняемый был арестован возле своего адреса проживания в Гамбурге. С тех пор он находится под стражей", – отметили в прокуратуре.

Теперь власти США должны подать официальный запрос об экстрадиции в течение 40 дней с момента ареста.

Ранее Минюст Соединенных Штатов Америки заявил об аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии. Его и еще четырех россиян обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. По данным министерства, сын красноярского губернатора в настоящее время ожидает экстрадиции в США. Еще одного фигуранта дела – Юрия Орехова взяли под стражу в Германии.



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