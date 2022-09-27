Суд над россиянином Винником состоится 16 декабря в США

Фото: ТАСС/Юрий Малинов

Находящийся в тюрьме в Соединенных Штатах гражданин России Александр Винник предстанет перед Федеральным судом Северного округа Калифорнии 16 декабря, заявила судья Сьюзан Иллстон.

"Господин Винник, мы увидимся в пятницу, 16 декабря, возможно, это будет заседание с личным присутствием, чтобы мы могли друг друга увидеть", – приводит ТАСС ее слова.

В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено 4 миллиарда евро. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.

В Соединенные Штаты Винника доставили 5 августа из Греции. Его перевезли в Бостон на частном самолете, дали позвонить домой, а затем служебным бортом доставили в Сан-Франциско. В семье Винника заявили, что все произошло быстро и было обставлено как похищение.



Россиянина Винника вывезли из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

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