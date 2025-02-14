Освобожденный в США Винник сообщил, что приехал домой к семье

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Освобожденный в США россиянин Александр Винник сообщил, что уже приехал домой и находится с семьей. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Я уже дома, с семьей. Я еще не верю в это", – сообщил россиянин.

По словам Винника, он пока не видел детей, поскольку они находятся за городом. Россиянин рассказал, что его доставили на родину спецбортом США через Польшу. Он опроверг, что самолет пролетал через Турцию.

Винник поблагодарил за свое освобождение Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, а также прочих дипломатов, спецслужбы, свою семью и американского президента Дональда Трампа.

В свою очередь, мать россиянина рассказала журналистам, как встретила сына после возвращения из США.

"Я и слова не могла сказать. Он не сломался (после тюрьмы. – Прим. ред.). Он такой же, он такой добродушный к людям, он не обозлилcя. Я напекла пирожков – с яблоками, с мясом, (наготовила. – Прим. ред.) всего, чтобы было", – цитирует ее RT.

Самолет с Винником приземлился в Москве поздно вечером 13 февраля. Россиянина обвиняли в США в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американских властей, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.

Власти США 12 февраля сообщили о намерении освободить Винника. Данную информацию также подтвердили в Белом доме. По словам адвокатов россиянина, представители Винника работали над его освобождением последние несколько месяцев.