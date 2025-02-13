Россиянин Винник больше не числится в списке заключенных тюрьмы в Калифорнии

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Гражданин РФ Александр Винник больше не числится в списке заключенных в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя учреждения.

В свою очередь, Госдепартамент США подтвердил освобождение Винника из американской тюрьмы, уточняет ТАСС, ссылаясь на слова адвоката Фредерика Бело.

Власти США обвинили Винника в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено около четырех миллиардов евро.

Накануне стало известно, что правительство США решило освободить Винника и отправить его в Россию. В Белом доме подтвердили эту информацию. Все условия для экстрадиции в Россию Винника были выполнены.