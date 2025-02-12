Трамп собирается вернуть в США всех американцев, осужденных в России

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Президент США Дональд Трамп намерен вернуть в страну всех американских граждан, которые на данный момент осуждены в России. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

"Освобождение Марка Фогеля является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой", – приводятся слова Рубио на сайте Госдепартамента.

Об освобождении Фогеля, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков, стало известно 11 сентября. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении американца.

Уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере было возбуждено против Фогеля в январе 2022 года. Американец вместе с женой прибыл из Нью-Йорка. В Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора Фогеля остановили таможенники из-за реакции служебных собак. При обыске в его багаже обнаружили тщательно замаскированные наркотические вещества.

Суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.