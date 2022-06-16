"Московский патруль": суд приговорил Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима

Химкинский городской суд поставил точку в деле бывшего американского дипломата Марка Фогеля о контрабанде наркотиков. Американца приговорили к 14 годам в колонии строгого режима.

Фогеля задержали в Шереметьево с марихуаной и гашишным маслом в чемодане. По версии следствия, дипломат сбывал запрещенные вещества в школе, где преподавал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

