Мужчину застрелили возле бара на востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в результате конфликта, произошедшего в компании отдыхающих в баре людей, застрелили мужчину, сообщает газета "Известия".

По информации издания, инцидент произошел на улице Руднева в ночь на 20 марта. Уточняется, что компания собралась отметить покупку автомобиля, но затем между приятелями вспыхнула ссора, переросшая в стрельбу на улице.

По данным газеты, погибшим оказался владелец новой машины, рядом с его телом обнаружили пять пистолетных гильз. Также сообщается, что злоумышленник скрылся. В настоящее время на месте работают криминалисты и следователи.

Ранее неизвестный застрелил мужчину в кафе в Екатеринбурге. Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Злоумышленник вошел в заведение общепита, подошел к мужчине, который пил чай за столиком, выстрелил в него и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту ранения девушки на юго-западе Москвы. Инцидент произошел у жилого дома по улице Профсоюзной. Неизвестный мужчина не менее двух раз выстрелил в женщину, а затем скрылся. Пострадавшая была госпитализирована.