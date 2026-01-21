Более 3,8 млн поездок совершили пассажиры Московского трамвайного диаметра

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 3,8 миллиона поездок совершено на Московском трамвайном диаметре (МТД) за первые два месяца его работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Современные автономные трамваи "Львенок-Москва" выполнили уже свыше 23 тысяч рейсов и преодолели 617 тысяч километров.

"Первый Московский трамвайный диаметр стал самым востребованным трамвайным маршрутом. <...> Такой результат говорит о том, что формат диаметральных трамвайных маршрутов с минимальными интервалами и современными вагонами максимально удобен для пассажиров", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

МТД связал несколько районов и предложил пассажирам удобные пересадки на станции метро и МЦД. Курсирующие на нем трамваи "Львенок-Москва" отличаются высоким уровнем комфорта и технологичности. Новые вагоны способны проезжать свыше 5 километров на автономном ходу без подключения к проводам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что второй трамвайный диаметр T2 планируется запустить в Москве в ближайшее время. Он протянется от станции Новогиреево МЦД до станции метро "Чертановская" и станет новой самой длинной линией в мире.

Кроме того, в 2026 году на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году такими технологиями будут оснащены две трети парка столичных трамваев.

