Подготовка к запуску четвертого беспилотного трамвая началась в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице готовят к запуску на линию в тестовом формате четвертый беспилотный трамвай, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в рамках Стратегии развития транспорта, утвержденной Сергеем Собяниным, до конца 2030 года 2/3 трамвайного парка столицы будут оснащены беспилотными технологиями, а к 2035 году инновационные решения будут внедрены на около 90% трамваев Москвы. Это позволит повысить надежность и точность графика движения.

Как отметили в Дептрансе, уже в этом году технология будет протестирована на трехсекционном трамвае "Витязь – Москва". Он начнет испытательные поездки, чтобы подготовиться к следующему этапу – запуску движения с пассажирами.

В настоящее время специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта в рамках первоначального тестирования на территории депо устанавливают в вагоне лидары, камеры и радары, а также оборудуют рабочее место для сотрудников и проверяют работу специализированных систем.

"В сентябре 2025 года в столице начал курсировать первый в России полностью беспилотный трамвай "Львенок – Москва", ежедневно он выполняет стандартные 8-часовые смены. За это время пассажиры совершили на нем более 45 тысяч поездок", – рассказал Ликсутов.

Кроме того, он подчеркнул, что на линию вышли 2 беспилотных испытательных трамвая-лаборатории, которые собирают данные для создания высокоточных карт новых маршрутов и тестирования нового функционала.

К концу 2026 года в беспилотном режиме в Краснопресненском депо будут работать уже 15 трамваев, добавил заммэра. Технология, разработанная сотрудниками метро, принадлежит правительству столицы.

Ранее Ликсутов сообщил, что первый этап пилотной эксплуатации беспилотного поезда стартует на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро до конца декабря. В ходе проекта специалисты протестируют системы автоматического контроля падения на пути, а также машинное зрение для обнаружения аномалий во время движения состава.