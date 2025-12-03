Собянин: еще один трамвайный диаметр создадут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве в 2026 году появится еще один трамвайный диаметр. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, второй трамвайный диаметр будет еще больше первого. Это улучшит транспортную доступность миллиона людей.

"По маршрутам, по которым раньше можно было только проехать на метро, иногда с пересадками, здесь по прямой – сел на трамвайчик и без пробок поехал", – отметил Собянин.

Он также добавил, что первый Московский трамвайный диаметр пользуется популярностью у горожан – новый вид городского транспорта заработал в столице в ноябре.

Длина маршрута диаметра Т1 составила 27 километров. Он соединил станцию метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке.

