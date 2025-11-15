Первый беспилотный трамвай запущен в столичном районе Строгино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Первый беспилотный трамвай начал курсировать с пассажирами в московском районе Строгино. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Данный транспорт отрабатывает 8-часовые смены по маршруту № 10. К настоящему момент беспилотный трамвай проехал уже свыше 18 тысяч километров и перевез примерно 40 тысяч пассажиров, не нарушив при этом правила дорожного движения.

Во время движения беспилотный трамвай пропускает пешеходов и следует сигналам светофоров. Кроме того, он самостоятельно открывает и закрывает двери, а также переключает стрелки. При этом данный транспорт курсирует четко в рамках установленного графика.

Несмотря на это, в кабине находится сотрудник трамвайного управления, который контролирует движение и не вмешивается в работу систем беспилотного транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в сентябре Сергей Собянин дал старт регулярному движению по маршруту первого беспилотного трамвая. По его словам, за это время транспорт доказал свою безопасность, надежность и стабильность.

Ликсутов пообещал, что до конца следующего года будет запущено 15 беспилотных трамваев по маршрутам Краснопресненского депо. Кроме того, в ближайшие пять лет данные технологии внедрят примерно в 2/3 столичного парка трамваев.

