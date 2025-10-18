15 беспилотных трамваев запустят до конца 2026 года в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца 2026 года в Москве запустят еще 15 беспилотных трамваев, которые будут курсировать по маршрутам Краснопресненского депо, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"На текущем этапе трамваи-лаборатории выезжают на трассу новых маршрутов только с водителем за пультом. Он полностью управляет движением, а датчики собирают необходимую информацию", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что в дальнейшем планируется расширить зону действия экспериментального правового режима для запуска полностью беспилотных трамваев на других маршрутах.

В департаменте подчеркнули, что в настоящее время трамваи-лаборатории выезжают на маршруты № 23, 27, 30, 15 и 31 с водителем за пультом управления. Специалисты собирают данные для создания высокоточной карты, состоящей из лидарной, которая определяет положение трамвая в пространстве, и векторной, которая хранит в себе информацию о маршруте, частей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва продолжает внедрять беспилотные технологии в трамвайную сеть. По словам градоначальника, поездки с водителем начали уже 2 беспилотных испытательных трамвая. Они курсируют по маршрутам № 30, 27, 23, 15 и 31 Краснопресненской трамвайной сети.