Ветеринар Гламаздин: питомцы в депрессии становятся менее контактными и активными

Кошки и собаки подвержены депрессии так же, как и люди. Под влиянием стресса их поведение меняется, рассказал "Газете.ру" доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

Он отметил, что домашние питомцы социальные и эмоциональные, поэтому могут по-разному реагировать на стрессовые ситуации. На их поведение может повлиять переезд, потеря хозяина, смена режима или одиночество.

Собаки в депрессии могут стать гораздо менее активными, перестать есть и гулять, обратил внимание ветеринар. Насторожить хозяина должен и беспокойный сон животного, а также хождение кругами и постоянное вылизывание.

Что касается кошек, они хорошо маскируются, отметил Гламаздин. Однако ряд признаков все же может указывать на их депрессивное состояние. Например, животное избегает контакта, отказывается от груминга, проявляет агрессию. Кроме того, нередко наблюдается нарушение туалетных привычек.

Специалист рекомендовал для начала обратиться в ветеринару, чтобы исключить другие заболевания. Только после этого стоит начинать работу с зоопсихологом.

Среди основных факторов риска развития депрессии у четвероногого друга – отсутствие интеллектуальной нагрузки, общения и скука, предупредил Гламаздин. Предотвратить это можно своим искреннем участием в жизни питомца, стабильностью и обогащением среды.

