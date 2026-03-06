Гузеева станет героиней нового эпизода "Простоквашино"

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Телеведущая Лариса Гузеева станет персонажем нового праздничного эпизода "Простоквашино" к Международному женскому дню. Она будет первым женским камео в мультсериале, рассказали РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

Новая серия называется "Деревенский романс". Увидеть эпизод можно будет уже в субботу, 7 марта. Как рассказала сама Гузеева, она с удовольствием согласилась принять участие в проекте, так как мультсериал "Простоквашино" является самой настоящей классикой.

Она выразила надежду, что при просмотре дети впитают доброту, а взрослые смогут вновь ненадолго окунуться в детство.

По сюжету телеведущая случайно окажется в деревне Простоквашино и захочет приобрести там дом. Однако ее присутствие там приведет к борьбе с няней Маргаритой Егоровной за сердце Почтальона Печкина.

В конце 2025 года в соцсетях стал доступен праздничный эпизод "Простоквашино" с Владимиром Путиным. По сюжету герои отправились на Красную площадь, чтобы увидеть, как записывается новогоднее обращение президента.

