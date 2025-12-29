В соцсетях "Союзмультфильма" появилась новогодняя серия "Простоквашино" с Путиным

Фото: кадр из мультфильма "Простоквашино"; режиссер – Михаил Солошенко; Евгения Жиркова; Анна Кузина; Софья Кравцова; производство – "Союзмультфильм"

В социальных сетях студии "Союзмультфильм" стал доступен праздничный эпизод "Простоквашино" с Владимиром Путиным.

Серия называется "Настоящий Новый год". По сюжету, пока семья Дяди Федора готовится к празднику, между Шариком и Матроскиным разгорается спор – кот сомневается, что новогоднее обращение президента России выходит в прямом эфире.

Для того чтобы добраться до истины, друзья отправляются на Красную площадь в новогоднюю ночь, где их ждет судьбоносная встреча.

В пресс-службе студии отмечали, что эпизод посвящен основным новогодним традициям. Кроме социальных сетей, серия транслируется на телеканалах "Солнце", "Мультландия", "Мульт", а также доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Глава совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева впервые рассказала, что персонаж российского лидера может появиться в мультсериале, на Петербургском международном экономическом форуме.

Она отмечала, что новый герой вместе с Матроскиным создадут яркий дуэт, который будет способствовать продвижению российской культуры в мире.

В Кремле при этом подчеркивали, что образ президента является неотъемлемой частью жизни страны, а его появление в мультфильме не требует официального согласования.

