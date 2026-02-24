Форма поиска по сайту

24 февраля, 13:29

Володин заявил о риске ядерной войны при передаче Украине такого оружия

Фото: depositphotos/curraheeshutter

Возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Украине будет преступлением, которое может привести к ядерной войне. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, подобные намерения требуют немедленного реагирования.

"Планируем сегодня на совете Государственной думы обсудить этот вопрос", – приводит слова Володина ТАСС.

Он также предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Великобритании с идеей провести расследование по информации о передаче Украине ядерного вооружения. Это необходимо для выявления должностных лиц, замешанных в сговоре.

Служба внешней разведки (СВР) России ранее сообщила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие, так как развитие ситуации не оставляет шансов на достижение победы над Россией руками ВСУ. Киев якобы сможет претендовать на более выгодные условия, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.

Великобритания и Франция при этом осознают, что эти планы подразумевают грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, добавили в СВР. Отмечалось, что Германия отказалась участвовать в этой "авантюре".

