Собянин: фестиваль циркового искусства "Идол" пройдет с 30 мая по 12 июля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Десятый фестиваль циркового искусства "Идол" пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, в этом году на фестивале выступят 170 цирковых артистов из 12 стран мира, в том числе из Китая, КНДР, Мексики и Монголии. Их программы оценят жюри, СМИ и зрители.

Конкурсная программа стартует с 4 июня, а через три дня будут награждены лучшие артисты. С 10-го числа начнется Гала-шоу победителей.

"Все шоу проходят в сопровождении балета Большого Московского цирка на проспекте Вернадского", – добавил Собянин.

Фестиваль "Идол" проводится в столице с 2013 года под руководством народных артистов России Аскольда и Эдгарда Запашных. Ежегодно зрители могут увидеть новые художественные образы и тематическое оформление.

Ранее в Донецком государственном цирке "Космос" прошли гастроли Большого Московского цирка с программой "И100рия". На манеж вышли 100 артистов. Зрителям представили путешествие во времени, в рамках которого раскрыли тайны циркового искусства нескольких эпох.

В программе были представлены не только различные его жанры, но и этапы развития в России. Шоу посетили свыше 40 тысяч человек, а благотворительные шоу – 3,6 тысячи. Перед зрителями выступали акробаты, жонглеры и дрессировщики животных.