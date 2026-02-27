Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 20:15

Наука

NASA отложило высадку на Луну из-за проблем с деньгами и техникой

Фото: depositphotos/Iurii

Независимое агентство федерального правительства США (NASA) отложило высадку на Луну до миссии Artemis 4, запланированной в 2028 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Глава NASA Джаред Айзекман принял решение вернуться к истокам и постепенно подходить к миссии на Луне. Согласно измененному плану, в следующем году будет организована дополнительная миссия Artemis 3, в рамках которой на корабле Orion в околоземной орбите будет проведена стыковка с коммерческими лунными посадочными модулями, создаваемыми компаниями SpaceX и Blue Origin.

Благодаря этой миссии будет реализована проверка технологий в безопасных условиях. В качестве примера приведена миссия Apollo 9, в рамках которой в 1969 году тестировалась стыковка на земной орбите перед высадкой на Луну.

Чтобы программы NASA реализовывались оперативнее, было принято решение отказаться от разработки более мощной версии верхней ступени центральной ракеты SLS (Exploration Upper Stage) и сконцентрировать внимание на унифицированной конфигурации ракеты. Это поможет увеличить количество полетов и уменьшить технические риски.

Данное решение уже поддержала компания Boeing, которая является основным подрядчиком по производству SLS. Обновленный план позволит уменьшить риски и расходы, так как программа сталкивается с задержками и превышением бюджетов.

Независимая консультативная группа по безопасности Aerospace Safety Advisory Panel опубликовала отчет, в котором указала, что представленные до обновления планы являются очень рискованными. По их мнению, в сценарии прописано очень много ключевых задач для одной миссии.

Запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II должен был состояться в марте этого года. Однако в январе глава NASA заявил, что полет будет отложен из-за технических проблем. Тогда он назвал такой исход событий разочаровывающим.

Читайте также


наука

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика