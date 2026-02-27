NASA отложило высадку на Луну из-за проблем с деньгами и техникой

Фото: depositphotos/Iurii

Независимое агентство федерального правительства США (NASA) отложило высадку на Луну до миссии Artemis 4, запланированной в 2028 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Глава NASA Джаред Айзекман принял решение вернуться к истокам и постепенно подходить к миссии на Луне. Согласно измененному плану, в следующем году будет организована дополнительная миссия Artemis 3, в рамках которой на корабле Orion в околоземной орбите будет проведена стыковка с коммерческими лунными посадочными модулями, создаваемыми компаниями SpaceX и Blue Origin.

Благодаря этой миссии будет реализована проверка технологий в безопасных условиях. В качестве примера приведена миссия Apollo 9, в рамках которой в 1969 году тестировалась стыковка на земной орбите перед высадкой на Луну.

Чтобы программы NASA реализовывались оперативнее, было принято решение отказаться от разработки более мощной версии верхней ступени центральной ракеты SLS (Exploration Upper Stage) и сконцентрировать внимание на унифицированной конфигурации ракеты. Это поможет увеличить количество полетов и уменьшить технические риски.

Данное решение уже поддержала компания Boeing, которая является основным подрядчиком по производству SLS. Обновленный план позволит уменьшить риски и расходы, так как программа сталкивается с задержками и превышением бюджетов.

Независимая консультативная группа по безопасности Aerospace Safety Advisory Panel опубликовала отчет, в котором указала, что представленные до обновления планы являются очень рискованными. По их мнению, в сценарии прописано очень много ключевых задач для одной миссии.

Запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II должен был состояться в марте этого года. Однако в январе глава NASA заявил, что полет будет отложен из-за технических проблем. Тогда он назвал такой исход событий разочаровывающим.

