07 февраля, 08:59

Наука
WSJ: SpaceX планирует осуществить беспилотную посадку на Луну в 2027 году

Фото: ТАСС/Zuma

Американская компания SpaceX намерена совершить первую беспилотную посадку космического корабля Starship на Луну в марте 2027 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, достижение цели станет для компании непростой задачей и потребует частых испытательных запусков корабля. Газета отметила, что SpaceX приняла решение сосредоточиться на реализации лунной программы совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и отказалась от амбиций по отправке корабля к Марсу.

Первоначальные планы предполагали, что Starship должен был отправиться к Марсу в непилотируемом режиме в 2026 году, чтобы проверить безопасность посадки на эту планету. После этого компания хотела приступить к работе над пилотируемыми запусками к Марсу и в результате сформировать там самодостаточный город.

Ранее сообщалось, что NASA рассчитывает направить пилотируемую миссию Artemis II к Луне не позднее апреля 2026 года. Агентство открыло регистрацию журналистов для освещения запуска.

В миссии примут участие американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и их канадский коллега Джереми Хансен.

