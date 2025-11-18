NASA планирует запустить миссию Artemis II к Луне не позднее апреля 2026 года

Фото: depositphotos/adameq2

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассчитывает направить пилотируемую миссию Artemis II к Луне не позднее апреля 2026 года.

Агентство открыло регистрацию журналистов для освещения запуска.

"<…> Artemis II отправит четырех астронавтов в 10-дневное путешествие вокруг Луны", – говорится в сообщении NASA в соцсети X.

Отмечается, что в миссии примут участие американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и их канадский коллега Джереми Хансен. Пуск ракеты Space Launch System (SLS) планируется с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди.

Агентство анонсировало проект лунной программы Artemis весной 2019 года. Первый этап предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На третьем этапе (Artemis III. – Прим. ред.) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну.

Ранее сообщалось, что американское космическое агентство к 2035 году планирует построить на Луне деревню, пригодную для проживания людей. Первый шаг в реализации программы запланирован на февраль 2026 года. Проект предполагает использование ядерной энергии в качестве основного источника питания и строительство из материалов, обнаруженных на поверхности Луны.