NASA и "Роскосмос" разрабатывают детальный план сведения МКС с орбиты

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Специалисты NASA и "Роскосмоса" разрабатывают детальный план по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом рассказал замглавы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

"Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше – если со станцией случится что-то плохое. Мы решаем эти вопросы как команда – вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами", – заявил представитель NASA, которого цитирует ТАСС.

Бауэрсокс добавил, что планы по завершению работы МКС являются одной из тем, которые США и Россия обсуждают на постоянной основе. Вашингтон вкладывается в проект до 2030 года, а Москва – до 2028 года.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с космодрома Байконур.

В составе экипажа находятся космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Пуск корабля был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ракету назвали "Ракета Победы".

Спустя некоторое время корабль в автоматическом режиме причалил к узловому модулю "Причал" на МКС. Полет "Союза МС-27" к космической станции прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа 17 минут.