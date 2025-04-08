Пилотируемый корабль "Союз МС-27" стартовал с Байконура

Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель "Союз-2.1" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

В составе экипажа находятся космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Пуск корабля приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ракету назвали "Ракета Победы".

Экипаж проработает на орбите 245 суток. Ожидается, что корабль долетит до модуля "Причал" через три часа, а стыковка с Международной космической станцией (МКС) произойдет в 12:04 по московскому времени.

При этом к настоящему времени ракета уже вывела на околоземную орбиту корабль.

Возвращение корабля на Землю запланировано на 9 декабря. В дублирующем экипажа состоят астронавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также космонавт Кристофер Уильямс.

В ходе выполнения миссии будет проведено 50 научных исследований, включая два новых. Кроме того, в октябре текущего года Рыжиков и Зубрицкий совершат два выхода в открытый космос.

