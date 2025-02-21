Маск призвал вывести с орбиты Земли МКС

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Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец компании SpaceX Илон Маск призвал начать процесс вывода Международной космической станции (МКС) с орбиты, сославшись на низкую эффективность станции.

"Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Очень мало дополнительной полезности. Давайте отправимся на Марс", – написал Маск в социальной сети X.

Ранее бизнесмен рассказал, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс запланирован через два года. Если посадка пройдет удачно, то пилотируемый вылет состоится уже через четыре года.

Конечной целью Маск ставит создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.

Между тем госкорпорация "Роскосмос" в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности с NASA провела изменения в экипажах МКС на 2025 и 2026 годы. Космонавт Олег Платонов был включен в экипаж корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-11, которая стартует во второй половине текущего года. Кроме того, вместо Платонова в 2025 году в 74-ю длительную экспедицию отправится американец Кристофер Уилльямс.