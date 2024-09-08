Маск рассчитывает, что Starship отправится к Марсу через два года в беспилотном режиме

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый – через четыре года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Первые Starship отправятся на Марс через 2 года... Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через 4 года", – поделился планами бизнесмен.

По его словам, частота полетов после этого начнет расти в геометрической прогрессии. Конечной целью Маск ставит создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.

Ранее Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар". Некоторые пользователи отреагировали на ответ Маска, начав предлагать свои варианты названия первого города бизнесмена на красной планете. Среди них прозвучали такие наименования, как "Илонград", "Илонвиль", "Маскелон", "Маскбург" и "Илонобад".