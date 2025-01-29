Запуск космического корабля "Союз МС-27" к МКС состоится в апреле

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Пилотируемый корабль "Союз МС-27" запустят к Международной космической станции (МКС) в апреле этого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева.

В данный момент на МКС находится экипаж корабля "Союз МС-26": российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. По словам Крикалева, им придется задержаться на орбите, чтобы обеспечить пересменку на станции.

Орбиту Международной космической станции подняли на 3,2 километра для подготовки к прибытию весной корабля "Союз МС-27" и возвращения на Землю "Союза МС-26". Теперь средняя высота орбиты станции составляет 416,71 километра. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-28".

Ранее также стало известно, что запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) намечен на декабрь 2027 года. В России активно разрабатывается проект орбитальной станции. По утвержденному плану запуск станции на околоземную орбиту должен состояться в период с 2027 по 2033 год.