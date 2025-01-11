Орбиту МКС подняли на 3,2 км перед пересменкой "Союзов"

Фото: roscosmos.ru

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,2 километра для подготовки к прибытию весной корабля "Союз МС-27" и возвращения на Землю "Союза МС-26", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Теперь средняя высота орбиты станции составляет 416,71 километра. Как уточнили в госкорпорации, маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-28". Они были включены в 20:45 по московскому времени и проработали 1 155 секунд.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была и продолжает занимать лидирующую позицию по ряду направлений в освоении космоса.

Президент отметил, что сейчас РФ – лидер в области двигателестроения для космического применения, в том числе в разработке ядерных двигателей для космических кораблей, исследующих дальний космос.