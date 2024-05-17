Путин заявил, что РФ остается лидером по ряду направлений в сфере космоса

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Россия была и продолжает занимать лидирующую позицию по ряду направлений в освоении космоса. Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Российский президент отметил, что сейчас РФ – лидер в области двигателестроения для космического применения, в том числе в разработке ядерных двигателей для космических кораблей, исследующих дальний космос.

Более того, продолжил Путин, возможности России и Китая в сфере космоса не имеют границ, как и сам космос. Освоение дальнего космоса и Луны – это капиталоемкие программы, однако у РФ с КНР есть совместные планы, добавил лидер России и подчеркнул, что обе страны будут нуждаться в специалистах, которые могут работать в совместных программах.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что испытания ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции планируется провести на Земле после 2036 года.