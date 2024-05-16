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16 мая, 09:19

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"Роскосмос": испытания ядерной энергоустановки для лунной станции проведут после 2036 года

Испытания ядерной энергоустановки для лунной станции проведут после 2036 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Испытания ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции планируется провести на Земле после 2036 года. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

"Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле", – сказал он.

Борисов добавил, что экспансия Луны России вместе с КНР начнется после 2036 года.

Ранее сообщалось о начале разработки ядерной энергоустановки.

До этого стало известно, что китайская ракета "Чанчжэн-5" запустила зонд "Чанъэ-6" для доставки около двух килограммов грунта с обратной стороны Луны. Запуск состоялся 3 мая в 17:27 по местному времени (12:27 по московскому) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

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