Гендиректор "Роскосмоса": РФ начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции

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Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Борисов подчеркнул, что разработку планируется отправить на Луну в 2033–2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.

В конце апреля гендиректор госкорпорации говорил о необходимости создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Все дело в том, что лунная ночь длится около 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.

Ранее российский кабмин одобрил совместный с КНР проект создания лунной станции. Главными участниками проекта заявлены "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление. Сначала миссии КНР и РФ исследуют Луну и найдут подходящее место, а затем создадут центр управления станцией. На третьем этапе планируется освоение лунной поверхности.