Кабмин России одобрил совместный с Китаем проект создания станции на Луне

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Правительство России одобрило совместный с Китаем проект создания станции на Луне. Комиссия кабмина РФ поддержала законопроект о ратификации соглашения, пишет РБК.

В российско-китайском соглашении, заключенном в ноябре 2022 года, говорится не только о создании станции, но и о деталях совместного исследования Луны. Главными участниками проекта заявлены "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление, уточняется в документе.

Сначала лунные миссии КНР и РФ исследуют спутник Земли, определят место для размещения станции и согласуют технологии для мягкой посадки. Затем планируется создание центра управления станцией и осуществление доставки грузов и орбитальных модулей для систем жизнедеятельности.

На третьем этапе планируется освоение Луны, расширение функционала модулей и содействие партнерам во время высадки человека на поверхность спутника Земли. В документе сказано, что товары, предназначенные для Луны, будут освобождены от налогов и таможенных пошлин.



Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить собственное имя по примеру отечественных станций "Салют", "Мир" и "Алмаз". Он предположил, что подходящее название можно выбрать во время публичного обсуждения.

До этого Борисов уточнял, что стоимость создания РОС до 2032 года оценивается в 609 миллиардов рублей. Запустить первый модуль станции могут уже в 2027 году. При этом правительство России продлило работу на МКС до 2028 года.





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