Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны

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Китайская ракета "Чанчжэн-5" запустила зонд "Чанъэ-6" для доставки примерно 2 килограммов грунта с обратной стороны Луны, пишет РИА Новости.

Запуск состоялся в 17:27 (12:27 по московскому времени) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Миссия продлится 53 дня. В случае успеха всей миссии аппарат станет первым в истории, который доставит на Землю грунт с обратной стороны спутника планеты.

Ранее российский кабмин одобрил совместный с КНР проект создания лунной станции. Главными участниками проекта заявлены "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление.

Сначала миссии КНР и РФ исследуют Луну и найдут подходящее место, а затем создадут центр управления станцией. На третьем этапе планируется освоение лунной поверхности.