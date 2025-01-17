"Роскосмос" показал снимки первой яркой кометы 2025 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российский космонавт Иван Вагнер сделал снимки первой яркой кометы 2025 года – C/2024 G3 (ATLAS). Фотографии опубликованы в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

В госкорпорации отметили, что космонавт запечатлел небесное тело в ближнем инфракрасном спектре на фокусном расстоянии 400 миллиметров. В "Роскосмосе" уточнили, что 13 января комета достигла перигелия – наименьшего расстояния до Солнца. На сегодняшний день ее можно увидеть в Северном и Южном полушариях.



Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Между тем ученые из Университета Кентербери поставили под сомнение общепринятую теорию темной энергии, которая объясняет ускоренное расширение Вселенной. Исследователи предложили альтернативную концепцию, известную как теория временных пейзажей.

Согласно их предложенной теории, в более пустых областях время идет быстрее, чем в плотных, вроде галактик. По этой причине время в нашей галактике идет медленнее, чем в среднем по Вселенной, отчего создается иллюзия ускоренного расширения. Исследователи рассчитывают на то, что будущие космические миссии дадут возможность протестировать теорию, чтобы понять процесс расширения космоса.