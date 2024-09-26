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26 сентября, 08:55

Наука

Россияне смогут наблюдать яркую комету Цзыцзиньшань-ATLAS в середине октября

Фото: depositphotos/paulfleet

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) достигнет максимальной яркости в начале октября, а увидеть ее можно будет из Северного полушария Земли с 12-го числа. Комета пролетит низко над западным горизонтом, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

"Прогнозы астрономов говорят о том, что комета будет достаточно яркой, чтобы быть видимой невооруженным глазом несколько дней после 12 октября. В это время комету можно наблюдать между яркими звездами Спика и Арктур", – говорится в сообщении.

В пятницу, 27 сентября, комета пролетит на минимальном расстоянии от Солнца (58,5 миллиона километров). Максимума своего видимого блеска Цзыцзиньшань-ATLAS достигнет 5–6 октября, располагаясь в созвездии Девы, добавили в планетарии. Ее можно будет увидеть 12 октября с 18:30 по местному времени.

Ранее международная группа ученых при помощи телескопа Джеймса Уэбба открыла новую экзопланету, особенностью которой является асимметричная атмосфера.

Экзопланета WASP-107b находится в приливном захвате своей звезды. Это означает, что одна сторона планеты всегда обращена к звезде, а другая постоянно находится в тени. Из-за близости к звезде средняя температура на планете составляет 476 градусов Цельсия.

Первую высадку российских космонавтов на Луну запланировали на 2031–2040 годы

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