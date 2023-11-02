Ученые объяснили присутствие в недрах Земли инопланетной массы

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У части пород внутри Земли находится нетипичный для планеты состав и отличная от окружающей мантии плотность. Они могут быть следами столкновения между Землей и планетой Теей, которое произошло 4,5 миллиарда лет назад. Об этом пишет Nature.

Отмечается, что к подобному выводу пришли ученые из Школы исследований Земли и космоса Аризонского университета США вместе со специалистами отдела геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института. Изучаемые ими скальные образования имеют длину в тысячу километров и более плотный состав, чем окружающие их породы.

Столкновение планет смоделировал компьютер. Предполагается, что мощное столкновение стало причиной того, что породы с Тейи внедрились в нижнюю часть мантии Земли. Также из-за катаклизма некоторые обломки протопланеты якобы были отброшены на орбиту и затем объединились, сформировав Луну.

"Идея о том, что мантийные аномалии являются остатками Тейи, не нова. Но это исследование и научная статья, на мой взгляд, первое, которое всерьез обосновывает эту гипотезу", – отметила планетолог из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере Робин Кануп.

Впервые авторы сообщили о результатах в 2021 году. Сейчас же позиции гипотезы оказались усилены компьютерным моделированием. По их мнению, столкновение объясняет, почему Луна больше унаследовала от Тейи, а первичная Земля получила мало инопланетного вещества.

Следующим шагом станет проверка моделей при помощи сравнения образцов горных пород из мантии с образцами с Луны. Ученые уточнили, что выводы исследования помогут лучше понять эволюцию Земли и других планет.

Ранее орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" смог запечатлеть на фото две спиральные галактики в процессе слияния. Слияние под названием Arp 220 находится в созвездии Змеи на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли. Оно стало причиной появления множества звезд.

Кроме того, телескоп обнаружил тяжелый металл теллур в районе столкновения нейтронных звезд. Открытие было сделано благодаря яркому гамма-излучению в качестве ориентира. Уточняется, что это приблизит ученых к пониманию происхождения самых тяжелых элементов во Вселенной.

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