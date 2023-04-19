Телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал слияние двух галактик Вселенной

Фото: nasa.gov

Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" смог запечатлеть на фото две спиральные галактики в процессе слияния. Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на NASA.

"Столкновение двух спиральных галактик сияет в инфракрасном свете светом более триллиона Солнц. Для сравнения галактика Млечный Путь обладает светимостью около десяти миллиардов Солнц", – говорится в сообщении.

Слияние под названием Arp 220 находится в созвездии Змеи на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли. Оно стало причиной появления множества звезд.

В свою очередь, в NASA заявили, что столкновение двух спиральных галактик началось 700 миллионов лет назад. По словам ученых, Arp 220 является ближайшей к Земле сверхсветящейся инфракрасной галактикой.

Телескоп "Джеймс Уэбб" перенесли на орбиту на ракете-носителе Ariane 5. С помощью устройства ученые изучают древнейшие звезды и галактики, образовавшиеся после так называемого Большого взрыва. Также телескоп помогает исследователям искать потенциально пригодные для жизни планеты.

Ранее сообщалось, что "Джеймс Уэбб" нашел шесть сверхкрупных галактик, массы которых более чем в 100 миллиардов раз превышают массу Солнца. По информации Университета штата Пенсильвания, их размеры можно сравнить с такими галактиками, как Млечный Путь, Андромеда и Водоворот.