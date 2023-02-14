Ученые предупредили о скором сближении астероида с Землей

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Крупный астероид сблизится с Землей до расстояния 4,6 миллиона километров 16 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук.

Отмечается, что объект движется со скоростью 24,6 километра в секунду.

"Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов) ИПМ сопровождается достаточно крупный (примерно 800 метров) астероид 199145 (2005 YY128)", – говорится в сообщении.

Траекторию движения астероида и степень его опасности позволит уточнить точная астрометрия.

Ранее жители разных регионов Франции и юга Великобритании могли наблюдать небольшой астероид. Объект диаметром один метр был особенно виден над Руаном.

Европейское космическое агентство рассказало, что в небе был виден метеороид Sar 2667.



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