14 февраля, 22:03Наука
Ученые предупредили о скором сближении астероида с Землей
Фото: depositphotos/sdecoret
Крупный астероид сблизится с Землей до расстояния 4,6 миллиона километров 16 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук.
Отмечается, что объект движется со скоростью 24,6 километра в секунду.
"Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов) ИПМ сопровождается достаточно крупный (примерно 800 метров) астероид 199145 (2005 YY128)", – говорится в сообщении.
Траекторию движения астероида и степень его опасности позволит уточнить точная астрометрия.
Ранее жители разных регионов Франции и юга Великобритании могли наблюдать небольшой астероид. Объект диаметром один метр был особенно виден над Руаном.
Европейское космическое агентство рассказало, что в небе был виден метеороид Sar 2667.
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