Небольшой астероид пролетел над Францией

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Жители разных регионов Франции и юга Великобритании могли наблюдать небольшой астероид. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

"Небольшой астероид диаметром один метр был особенно виден над Руаном (Приморская Сена. – Прим. ред.), но интернет-пользователи также поделились видео, в которых его можно заметить из Парижа или юга Англии", – говорится в сообщении.

Европейское космическое агентство в своем аккаунте в Twitter рассказало, что в небе был виден метеороид Sar 2667. Организация прогнозировала столкновение объекта с атмосферой Земли около 06:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в январе над Красноярском пролетел болид размером от 1 до 5 метров. Такие объекты практически полностью сгорают при пролете в атмосфере, а некоторое количество веществ от них может выпасть на поверхность Земли.



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