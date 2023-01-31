Светящийся объект пролетел над Красноярском и окрестностями

Небесное тело, которое пролетело над Красноярском и его окрестностями, оказалось болидом размером от 1 до 5 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова.

Пользователи заметили объект между 20:30 и 21:00 по местному времени (16:30 и 17:00 по московскому времени соответственно).

Веселков пояснил, что такие камни сгорают практически полностью при пролете в атмосфере. При этом он добавил, что некоторое количество вещества все же может выпасть на поверхность Земли.

Ведущий научный сотрудник красноярского Института физики имени Киренского Сергей Карпов согласился с Веселковым, но выразил мнение, что размеры болида были скромнее.

"На мой взгляд, размеры могли быть от нескольких сантиметров до метра. Иначе была бы сильная ударная волна со звуком", – сказал эксперт.

Ранее сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк рассказал, что открытая в прошлом году зеленая комета окажется на минимальном расстоянии от Земли. По его словам, комету можно будет увидеть невооруженным взглядом, но на пределе зрения. Эксперт рекомендовал воспользоваться телескопом или биноклем.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!