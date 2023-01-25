Российский ученый раскритиковал китайское исследование о ядре Земли

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Ученые из Китая пришли к выводу, что самая глубокая часть ядра Земли перестала вращаться или даже стала двигаться в противоположную от планеты сторону. Сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Валерий Петров не оценил подобные исследования, назвав их полной чушью.

По его мнению, подобного рода вещи никогда не смогут произойти. Какое-то свое движение у ядра есть, заявил Петров, однако оно очень медленное. Так, полный оборот эта часть планеты сможет совершить примерно за миллион лет. В этом вопросе исследователи пытаются зафиксировать эффект на уровне микросекунд.

Однако Петров предупредил, что ученые отметили признаки, говорящие о скором исчезновении магнитного поля. На протяжении 200 лет оно становится все меньше, сообщает сайт "Комсомольской правды". Кроме того, поле становится в структурном плане сложнее.

"На бытовом уровне мы видим это усложнение как движение магнитных полюсов. Вы наверняка читали, что в последнее время магнитные полюса словно сорвались со своего места и стали быстро двигаться (правда, теперь вроде уже замедляются). По аналогиям с прошлым мы знаем, что так бывает накануне переполюсовок", – заявил Петров.

Ученый подчеркнул, что магнитное поле исчезнет в следующие две тысячи лет. Вероятно, что уже завтра, а может быть, в следующем тысячелетии, утверждает он. Однако он заверил, что беспокоиться по этому поводу не стоит. При исчезновении магнитного поля в 2–3 раза увеличится уровень радиации, но нынешний фон и так далек от предельно допустимого.

Кроме того, выбросы контролирует не только поле, но и атмосфера, которая никуда не пропадет. И полностью магнитное поле никуда не исчезнет, отметил Петров.

Ранее в NASA заявили, что зонд InSight завершил четырехлетнюю миссию на Марсе в связи с нехваткой энергии. Ученые еще будут пытаться принять сигнал от аппарата, хотя успех маловероятен. В последний раз InSight связывался с Землей 15 декабря.

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